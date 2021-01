PORDENONE E UDINE - Nonostante il valore dell’Rt, di cui si parla nell’articolo in basso, i fattori di rischio in Friuli Venezia Giulia restano molto elevati. E lo testimonia il report settimanale dell’Istituto superiore di sanità, consegnato ieri nelle mani del presidente Fedriga e dell’assessore Riccardi. Preoccupano soprattutto due fattori, che potrebbero indurre il ministero della Salute a non valutare solo l’indice Rt, ma a considerare nel complesso una situazione non buona, e quindi a imporre nuove misure restrittive per il Fvg a partire da lunedì, quando si tornerà ufficialmente al sistema dei colori. Si tratta, nel dettaglio, dell’aumento settimanale dei contagi e della pressione elevata sugli ospedali. Se ne aggiunge poi un terzo, che preoccupa soprattutto la provincia di Pordenone: ci sono alcuni comuni-focolaio dove il contagio sfugge al controllo.



I NUMERI

Non c’è da stare tranquilli, i dati-chiave della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono in peggioramento. Si parte dai contagi. In regione è aumentata di quasi quattro punti percentuali la quota di tamponi positivi, escludendo per quanto possibile l’attività di screening. Nello scorso report dell’Iss il valore era del 22,7 per cento, con 2.234 contagi su 9.833 test; ora invece si è passati al 26,4 per cento, con 2.720 contagi su 10.321 test. Casi in aumento sia sul territorio (27,3 contro 23,4 per cento) che negli ospedali (21 contro 18,6 per cento). In crescita anche il dato grezzo dei casi, indipendentemente dallo screening: la Protezione civile dal 28 dicembre al 3 gennaio (l’intervallo preso in considerazione dall’Iss nel monitoraggio) ha segnalato 3.634 casi, mentre dal 21 al 27 dicembre erano stati archiviati 2.476 contagi. Crescono anche i focolai, ed è un dato importante: nell’ultima settimana di ferimento ne sono stati registrati 1.789, mentre sette giorni prima erano 1.493. I nuovi cluster sono 668, mentre nella rilevazione precedente erano 594. E peggiorano anche i dati sul tracciamento, dal momento che i casi senza una catena di trasmissione nota sono 2.532 mentre sette giorni fa erano 1.534.

IN CORSIA

Il tasso di occupazione degli ospedali aumenta. C’è stata una flessione prima di Natale, poi però i malati sono tornati a crescere, e solo negli ultimi due giorni si vede una leggera inversione di tendenza. In Area medica si è passati dal 32 al 36 per cento di letti occupati (la soglia di sicurezza è al 30 per cento) mentre in Area medica va pure peggio, con il 52 per cento di posti pieni (il dato precedente era più basso di un punto).

AREE CRITICHE

In questo contesto, l’allarme è rosso per alcuni comuni-focolaio, aree della regione (e in particolare della provincia di Pordenone) dove l’indice di contagio è schizzato verso l’alto. È il caso ad esempio di Porcia, con 236 positivi e un indice sulle mille persone di 15,5. Situazione pesante anche a Sacile, con 241 cittadini positivi. Una settantina i positivi nella sola Pasiano (casa di riposo esclusa), mentre tutta la fascia montana risulta ancora con indici estremamente alti in relazione alla popolazione. Si salva solo Barcis.

LE CONCLUSIONI

Nei prossimi giorni il ministero della Salute dovrà decidere il “colore” del Friuli Venezia Giulia. Secondo l’indice Rt la regione sarebbe ancora in giallo da lunedì, ma potrebbero pesare l’aumento dei contagi e gli ospedali pieni. E si rischierebbe lo scivolamento in arancione.

