Coronavirus in Fvg, tasso di contagio al 5,8%: solo 132 nuovi casi ma 34 morti. Leggera crescita dei ricoveri

TRIESTE - Scende il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. La Protezione civile, infatti, segnala 132 nuovi casi in regione (106 da tampone molecolare, 26 da test rapido) su 2.242 tamponi, tra rapidi e molecolari. L'incidenza dei positivi sui test è del 5,8 per cento. I decessi sono 34 di cui ben19 pregressi.

Come dopo ogni festivo risalgono leggermente i ricoveri, con 527 pazienti in Area medica (sei in più). Stabili le Rianimazioni con 63 pazienti ricoverati.

