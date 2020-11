Coronavirus, Fvg verso la zona verde. Bar, ristoranti e negozi tirano un sospiro di sollievo

TRIESTE - Chiuderanno i centri commerciali nei giorni festivi e anche nei pre-festivi, quindi il sabato. Dalle 22 alle 5 di ogni giorno tornerà il motto “io resto a casa”, e ci si potrà spostare solamente per comprovati motivi lavorativi o di salute, muniti dell’autocertificazione che ognuno, in cuor suo, ha pensato almeno una volta di poter buttare nel cestino. Saranno chiusi i musei e le mostre, così come le sale bingo e quelle dedicate alle scommesse. Il trasporto pubblico locale si dovrà adeguare alle nuove norme, e la capienza massima passerà dall’80 al 50 per cento. E infine le scuole: tornerà la didattica a distanza al 100 per cento alle superiori. Ma non si andrà oltre, perché come anticipato ieri per ora il Friuli Venezia Giulia è “salvo”. È al momento in “zona verde”, quindi non subirà ulteriori limitazioni rispetto a quelle che entreranno in vigore per tutto il territorio nazionale.

Ultimo aggiornamento: 19:49

