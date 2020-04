La Finanza sequestra le DomoMascherine vendute on-line: ipotizzata la frode

PORDENONE - Sono state sequestrate le DomoMascherine poste in vendita su internet dall'avianese Domovip Italia Srl. Al termine dell'ispezione, che lunedì si è protratta per diverse ore nell'azienda, la Guardia di finanza di Pordenone ha bloccato 1.600 pezzi, a cui si aggiungono 1.200 panni magici, un modello pubblicizzato come un prodotto antibatterico. Contestualmente è stata depositata una segnalazione alla Procura della Repubblica di Pordenone nei confronti del legale rappresentante della società affinchè venga valutata l'ipotesi di frode in commercio, oltre che di eccessivo ricarico sui prezzi di vendita. In particolare, la contestazione riguarda la capacità del presidio medico chirurgico di contenere tra il 96 e il 100% gli effetti della capacità di propagazione attraverso l'apparato orofaringeo di eventuali cariche virali o batteriche (ovvero le goccioline di saliva).

LE MASCHERINE

La scheda della mascherina, che la Domovip ha acquistato da un fornitore di Prato, indica che il prodotto è realizzato con «tre morbidi strati di TNT idrorepellente, per la protezione individuale da schizzi di goccioline e droplet». Avverte che «come tutte le mascherine certificate è monouso, ma il materiale permette di essere lavato a 30 gradi per almeno una decina di volte» e che è «un dispositivo medico CE classe 1 registrato presso il Ministero della Salute. È dunque un prodotto da utilizzare sia nel mondo lavorativo che in quello quotidiano». È proprio sulle caratteristiche e le autorizzazioni ministeriali che si è concentrata la Guardia di finanza. Dagli accertamenti, risulta che la mascherina non sarebbe del tipo medico-chirurgico. E che è stata registrata online, come avviene per quei dispositivi medici di classe 1, quelli meno critici, che si possono registrare con una semplice autocertificazione (come scarpe o materassi ortopedici). Le mascherine usate dai medici in ospedale devono rispondere a stardard qualitativi e di sicurezza che devono rispettare sì la classe 1, ma quella superiore, che in questo caso riguarderebbe l'efficienza di filtrazione.

IL PANNO MAGICO

I finanzieri hanno bloccato alla Domovip anche il suo panno antibatterico. Si tratta di un modello in fibra che costa 23 euro e che veniva proposto nel pacchetto Uniamoci per combattere il virus (dopo l'ispezione dei finanzieri su internet le caratteristiche sono state pubblicizzate diversamente, promuovendole come un panno utile per rimuovere lo sporco). In questo caso, come le mascherine, gli investigatori chiedono alla Procura di verificare la sussistenza dell'articolo 501bis del Codice penale, che riguarda gli eccessivi ricarichi sui prezzi di vendita. Dagli accertamenti le mascherine vendute a 7 euro, alla Domovip sarebbero costate 1,5 euro. Stesso prezzo per il panno venduto a 23 euro. Ma sono valutazioni che, una volta esaminate le informative della Finanza, spettano al magistrato.

LA DIFESA

L'imprenditore Bruno Carraro è sereno, convinto di dimostrare la correttezza del suo operato. L'avvocato Marco Di Benedetto attende di poter esaminare le conclusioni degli investigatori. L'azienda, attraverso il suo legale, afferma di essere in grado di dimostrare la «sincerità e correttezza di quanto dichiarato dal produttore dei tessuti di confezionamento del prodotto» e di essere disponibile a «effettuare e fornire ogni ulteriore certificazione inerente le qualità garantite dal produttore».

C.A.

