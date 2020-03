Coronavirus: Friuli Venezia Giulia si offre per la cremazione delle salme di Bergamo

UDINE - C'è anche Cervignano del Friuli (Udine) tra i Comuni italiani che hanno dato la propria disponibilità ad accogliere per la cremazione alcune salme dei defunti di Bergamo dove il sistema, a causa dell'emergenza Coronavirus, è al collasso. Nell'impianto della frazione di Muscoli, come riporta il Messaggero Veneto, sono attese 20 salme che saranno trasportate dall'Esercito. «Ancora non sono arrivate. Li stiamo aspettando. Noi siamo operativi sulle 24 ore», spiega all'ANSA il sindaco Gianluigi Savino che non ha voluto dubbi nell'offrire la propria collaborazione per fronteggiare la difficile situazione che sta vivendo la città di Bergamo. «È un atto doveroso. La solidarietà, in questi momenti, è la cosa più importante. Speriamo che basti». Nell'impianto di cremazione della cittadina della Bassa friulana sono già state cremate 10 salme provenienti da Bergamo attraverso servizi privati di pompe funebri. Altre 10, sempre trattate da agenzie private, sono attese nei prossimi giorni. In totale dunque in Friuli arriveranno una quarantina di salme da Bergamo.

Salme dei deceduti a Bergamo portate a Padova e in Friuli per le cremazioni

