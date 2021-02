TRIESTE - Scende leggermente il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. La Protezione civile, infatti, segnala 145 nuovi casi in regione (114 da tampone molecolare, 31 da test rapido) su 2.857 tamponi, tra rapidi e molecolari. L'incidenza dei positivi sui test è del 5 per cento. I decessi sono undici.

Ricoveri pressoché stabili, con 350 pazienti in Area medica. Un paziente in meno in Terapia intensiva, reparto che ora conta 56 ricoveri.

