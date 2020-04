Da lunedì ok al cibo da asporto e all'attività motoria entro i confini del proprio comune. Fedriga sposa la linea di Zaia

TRIESTE - Sarà una specie di via friulano-veneta all’uscita dal lockdown, e la decisione è stata presa studiando attentamente il decreto varato dal governo Conte, che per le singole amministrazioni regionali prevederebbe solo la possibilità di emanare ordinanze più restrittive. Ma in realtà qualche piccolo spiraglio è stato trovato, e oggi il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, renderà pubblica una nuova ordinanza che entrerà in vigore da domani.



Per la seconda volta dall’inizio dell’emergenza, non si tratterà di un provvedimento “severo”, bensì di un allentamento delle misure di contenimento, ad iniziare dalla basilare libertà di movimento dei cittadini. Nell’ultimo mese uno dei principali problemi è stato rappresentato dalla possibilità di svolgere attività motoria (naturalmente in solitaria) all’esterno della propria abitazione. Un diritto prima soppresso del tutto (in Friuli Venezia Giulia era stata adottata una norma più dura di quella nazionale, che vietava anche le passeggiate a un metro dalla porta di casa), poi allentato con l’introduzione del limite di 500 metri dalla residenza e da lunedì ancora più lasco. L’idea di Fedriga, infatti, è quella di “liberalizzare” le passeggiate e l’attività motoria non solo a 500 metri da casa, ma su tutto il territorio di competenza di ogni singolo comune. Da lunedì sarà ancora vietato spostarsi a piedi tra comuni diversi (continuerà a servire un motivo urgente e comprovato), ma all’interno del territorio amministrato dal singolo Ente si potrà svolgere attività fisica, senza limiti di distanza.



Restano in vigore le norme sul distanziamento sociale e sugli assembramenti: sì alle passeggiate, quindi, ma rigorosamente non in compagnia. Sempre da domani, arriverà anche il via libera all’attività nautica, e anche in questo caso sarà vietata la presenza di più persone. La materia sarà trattata come quella relativa all’attività motoria all’aperto. Un’altra novità importante riguarderà la possibilità di estendere i servizi legati alla ristorazione: se il contenuto dell’ordinanza regionale sarà confermato in queste ore, infatti, gli esercizi che già oggi effettuano le consegne a domicilio di cibo e bevande, potranno ampliare la propria attività e dedicarsi anche all’asporto, pratica vietata dall’inizio dell’emergenza Coronavirus su tutto il territorio regionale. In fila, in modo ordinato e rispettando le distanze tra un cliente e l’altro, si potrà quindi presentarsi alla porta del proprio ristorante preferito e portare a casa il piatto desiderato. Un piccolo ma importante passo avanti verso l’uscita dal blocco totale. © RIPRODUZIONE RISERVATA