Coronavirus in Fvg, nessun contagio. Eseguiti 189 tamponi, 38 in isolamento volontario

Friuli Venezia Giulia. È stazionaria e quindi senza alcun contagio la situazione in Friuli Venezia Giulia relativa alla presenza del coronavirus. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione, Riccardo Riccardi, in videoconferenza dalla centrale operativa della Protezione civile di Palmanova al commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, nel corso dell'incontro svoltosi questa mattina.Nel vertice tutte le Regioni hanno fornito i relativi numeri riguardanti la situazione territoriale in merito all'emergenza Coronavirus. In Fvg ieffettuati sono complessivamente 189 (tutti negativi) mentre le persone che si sono sottoposte volontariamente adsono 38. Le chiamate al numero unico 112 nella giornata di ieri sono state complessivamente 1807.