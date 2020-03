Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, i casi di contagio salgono a 394

Friuli Venezia Giulia

in. I casi positivi in Fvg registrati alle 17 di ieri, 17 marzo 2020, sono, così suddivisi: 177 a, 145 a, 54 ae 18. Lo riporta il Ministero della Salute.È arrivato a 30 (otto in più rispetto a lunedì) il numero delle persone decedute in Friuli Venezia Giulia a causa del coronavirus, tutte con pluripatologie. I pazienti ospiti dei reparti di Terapia intensiva sono 28, di cui 5 provenienti dalla Lombardia. I dati sono stati riferiti dalla Regione Fvg attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, che sta seguendo l'evolversi della situazione Covid-19. I tamponi effettuati complessivamente dal Sistema sanitario regionale - ha fatto sapere ancora Riccardi - sono stati 5.220. La somma dei ricoverati è pari a 104, mentre le persone in isolamento domiciliare ammontano a 222.