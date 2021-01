Coronavirus, Fedriga: «Ipotizzo un ritorno in zona gialla, i numeri dicono questo». Ma l'arancione durerà altri sette giorni

TRIESTE - «I dati del Friuli Venezia Giulia sicuramente» sono in linea con uno scenario di zona gialla. «In settimana sentirò il ministro Speranza, ma i dati, già dalla scorsa settimana, ci danno in 'giallò. La scelta non è nostra, ma ipotizzo sia così». Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a chi, a margine di una cerimonia alla Risiera di San Sabba, gli chiedeva se nei prossimi giorni la regione sarebbe tornata in zona gialla. Lo stesso Fedriga, però, ha spiegato come la zona arancione duri di norma tre settimane e che quindi il Fvg da domenica resterà probabilmente nella medesima fascia di rischio.

