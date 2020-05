Ordinanza di Fedriga "supera" il dpcm di Conte: riaprono anche piscine, palestre e scuole guida Scarica

Da domani in Friuli Venezia Giulia riapre (quasi) tutto, con dei passi in avanti anche rispetto al decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sì, perché l’ordinanza firmata dal presidente Massimiliano Fedriga ha dato il via libera anche alla riapertura di piscine, palestre e autoscuole, tutti settori che il decreto di Giuseppe Conte ha messo ancora in stand-by, fissando il 25 maggio quale data per il riavvio delle attività. In Fvg questa regola non vale, perché prevale il testo dell’ordinanza territoriale. «Abbiamo fatto il massimo, cercando l’accordo e aprendo quante più attività possibile». Restano fuori cinema, teatri ed eventi, che saranno regolati successivamente e comunque entro un mese, come specificato dalla tabella di marcia nazionale.



Da domani, lunedì 18 maggio, possono riaprire ristoranti, bar, negozi (anche quelli nei centri commerciali e anche di domenica), parrucchieri ed estetisti, centri benessere (senza sauna, idromassaggio o bagno turco), stabilimenti balneari e spiagge libere, mercati e fiere, musei e biblioteche, agenzie di commercio e immobiliari. Via libera anche alla manutenzione del verde. Ma il vero punto di distacco tra l'ordinanza locale e il provvedimento nazionale riguarda le piscine, le palestre e le attività di scuola guida, che in Friuli Venezia Giulia possono aprire in anticipo rispetto ad altre regioni. Resta obbligatoria la mascherina all'aperto. Ultimo aggiornamento: 20:03