Coronavirus, Fedriga: «Serve un piano nazionale per le mascherine»

TRIESTE - «Io sono molto convinto che la mascherina sia utile ma sono altrettanto convinto che per quanto riguarda le disponibilità del Paese non ce ne siano per sopperire alle necessità che avremo alla riapertura. Su questo, serve un piano di approvvigionamento nazionale importantissimo». Così il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ai microfoni di Agorà su Rai 3. Inoltre, aggiunge Fedriga, è necessario che venga fatta chiarezza sul tipo di mascherina da utilizzare. «Perché oltre alle Ffp2 e Ffp3 - precisa - ci sono le mascherine chirurgiche sanitarie che devono essere utilizzate all'interno dell'ospedale. Qui la scienza ci deve dire se ci sono altre tipologie di mascherine che riescono a garantire dal punto di vista scientifico le stesse prestazioni di quelle di tipo chirurgico pur non avendone le stesse caratteristiche». In questo modo, prosegue il governatore, «riusciamo ad approvvigionare gli ospedali e le strutture sanitarie che ne hanno bisogno», mentre i lavoratori «che non hanno bisogno di dispositivi di protezione individuale specifici potranno essere riforniti con altro tipo di mascherine» consentendo così «il riavvio della produzione». «Serve comunque chiarezza - ha concluso Fedriga -, altrimenti scriviamo bellissimi documenti che sono però inapplicabili». © RIPRODUZIONE RISERVATA