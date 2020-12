Coronavirus, il presidente del Fvg Fedriga oggi in diretta Facebook: "Si chiude uno degli anni più difficili della storia"

Oggi il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga in diretta su Facebook per la conferenza di fine anno. Partecipa alla conferenza online anche il resto della giunta.

Il presidente Fedriga prende la parola dal palazzo della Regione per la conferenza stampa di fine anno. Al suo fianco gli altri membri della giunta. "E' stato un anno estremamente complicato, che ci ha costretto a rivedere le prospettive del territorio. Ci siamo trovati di fronte a uno scenario non scontato, sia dal punto di vista delle libertà personali, che sotto il profilo lavorativo. La pubblica ammistrazione ha lavorato con urgenza ed emergenza, per una situazione imprevedibile che putroppo continua ad esserci".

"Abbiamo potenziato il nostro sistema sanitario, aumentando in due anni i posti letto, aggiungendone 400. Abbiamo 950 unità di personale in più nel 2020. Abbiamo aumentato di 20 milioni il finanziamento delle rette per le residenze per anziani. Siamo la regione che sui tamponi molecolari abbiamo le migliori performance"

Capitolo aiuti. "Siamo consapevoli di non riuscire a coprire tutte le perdite delle attività produttive, ma siamo stati tra i primi ad aprire le nostre casse, per permettere alle attività di non chiudere. Abbiamo ragionato sui pilastri della salute, del lavoro, della famiglia, del territorio. Siamo riusciti a mettere sul piatto 93 milioni subito e 21 legati alla pianificazione Por-Fesr".

LA GIUNTA

Un messaggio video è affidato al vicepresidente Riccardi: "E' stato un anno difficile, tra i più difficili della storia. Stiamo affrontando un mare di sfide, per una regione che oggi è la seconda per anzianità in Italia. Abbiamo bisogno di dare più servizi, soprattutto a domicilio. La nostra Protezione civile ha mostrato la sua forza nel mezzo della pandemia, ancora una volta dopo il terremoto del 1976"

L'assessore Rosolen analizza la situazione del lavoro: "Siamo al primo posto per numero di occupati". L'assessore Bini parla delle attività produttive: "Abbiamo dato 50 milioni di euro di ristori. Rispetto al 2019 sono aumentati i prestiti a fondo perduto". Parla anche Zilli, titolare delle Finanze: "L'emergenza è stata affrontata anche grazie alla leva fiscale dell'Irap. La Regione è intervenuta rinegoziando i mutui".

