Coronavirus, Fedriga cambia rotta: «Pronti a chiudere singole zone della Regione per abbassare i contagi»

TRIESTE - "Siamo pronti a varare misure più stringenti nelle aree della regione a maggior tasso di contagio". Lo ha annunciato il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga. "Qualcuno non ha rispettato le regole in questo periodo", ha aggiunto. Nonostante il calo dell'Rt, la situazione degli ultimi due giorni è preoccupante, soprattutto dal punto di vista dell'occupazione degli ospedali. "O c'è l'impegno di tutti, o si arriva a chiusure drastiche per tutti", ha detto Fedriga.

