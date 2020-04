Coronavirus, Federalberghi chiede indennizzo per la montagna

«Serve subito, in modo tangibile e concreto un indennizzo per la montagna», è l'appello lanciato dalla presidente di Federalberghi del Friuli Venezia Giulia, Paola Schneider. «Il Coronavirus - ribadisce in una nota - è arrivato nel momento in cui, in montagna, si era nel pieno della stagione invernale. Portando, inevitabilmente un danno economico ingente. Non possiamo permettere - sottolinea - che le piccole attività alberghiere, anche solo per i costi fissi che devono comunque affrontare, non possano malauguratamente riaprire. Serve agire subito, in modo pragmatico, con un indennizzo scevro da burocrazie e facile da ottenere».



Per quanto riguarda le incognite sulla stagione estiva, prosegue Schneider: «Difficile sbilanciarsi, viviamo alla giornata in questa situazione del nostro presente. La realtà è che, in prospettiva, si preannuncia un turismo balneare, sulle nostre spiagge, di prossimità. Arduo fare previsioni, - sostiene - ma è realistico pensare che il turismo straniero, almeno per questo anno, non caratterizzerà le nostre località di mare. Prevedo che assisteremo al fenomeno del pendolarismo. Questo sia al mare che in montagna».



Sul fronte delle attività ristorative: «Visto che le norme sul distanziamento sociale ci imporranno distanza fra gli avventori nei locali pubblici, possiamo pensare ad organizzarci con nuove tipologie di offerta ai clienti: cestini pic-nic da consumare all'aperto, un servizio di consegna a domicilio. Dobbiamo pensare ed organizzarci al meglio per riaprire con servizi nuovi, in linea con la nuova realtà». Ultimo aggiornamento: 18:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA