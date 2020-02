Coronavirus: 118 tamponi, tutti negativi. 37 isolati a domicilio

TRIESTE - A ieri - 25 febbraio - sono stati 118 i tamponi per il coronavirus effettuati in Friuli Venezia Giulia, tutti con esito negativo. Di questi, 37 persone sono attualmente sottoposte in via precauzionale all'isolamento domiciliare.



Relativamente alle chiamate al sistema di emergenza Fvg, nella giornata di ieri, martedì 25, sono stati complessivamente 3.722 i contatti registrati dal sistema di emergenza Fvg che comprende il 112, riservato a chi presenta i sintomi del coronavirus, e il numero verde 800500300 dedicato alle informazioni sulla malattia. Delle 3.722 chiamate complessive, 2.388 sono state fatte al 112, mentre 1.334 sono state quelle al numero verde. La Regione è pronta a ricorrere alle vie legali contro chi diffonde irresponsabilmente notizie infondate legate al coronavirus, attraverso i canali di comunicazione e i social: sarà denunciato all'autorità giudiziaria e perseguito secondo le prescrizioni di legge.



La Regione ha infine ribadito che solo la Protezione civile, con il Servizio sanitario regionale, è l'autorità deputata a rilasciare informazioni e aggiornamenti sul tema. Ogni altra fonte è da ritenersi non attendibile.

