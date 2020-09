Coronavirus alla Electrolux di Porcia, un positivo anche tra gli impiegati: altri quattro in quarantena

PORCIA - Un positivo asintomatico tra gli impiegati dello stabilimento Electrolux di Porcia. Mancando da più di una settimana per altri motivi positivo è desumibile che il contagio non sia avvenuto in fabbrica. E' stata disposta la quarantena fiduciaria per i 3 colleghi più vicini e il manager che li dirige. "Ricordiamo la massima attenzione per le misure precauzionali di comportamento individuale e confidiamo sul senso di responsabilità di tutti i lavoratori", spiega la Rsu di fabbrica. © RIPRODUZIONE RISERVATA