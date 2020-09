Coronavirus, nuovo contagio all'Electrolux: è in un reparto separato rispetto ai casi precedenti

PORCIA - C'è un nuovo contagiato dal Coronavirus all'Electrolux di Porcia. L'addetto aveva accusato i sintomi del Covid-19 ed è risultato positivo al tampone diagnostico. Lavora in un reparto diverso rispetto a quello occupato dai primi due pazienti positivi, e quindi il suo caso non sarebbe collegato a un focolaio precedente. L'Azienda, d'accordo con il dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria, ha posto in isolamento altri otto operai in attesa dei risultati del test. La produzione non si ferma. Ultimo aggiornamento: 12:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA