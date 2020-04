«Dispositivi di protezione tallone d'Achille nazionale perchè produzioni delocalizzate»

Quello dell'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale «rappresenta un tallone d'Achille per tutto il Paese, perché le produzioni sono state delocalizzate e la solidarietà europea non ha dato i risultati sperati. Oggi la Regione Fvg è in prima linea al fianco delle aziende sanitarie regionali e della nostra Protezione civile per garantire in maniera autonoma l'approvvigionamento dei presidi necessari al funzionamento dell'apparato sanitario».



Lo ha sostenuto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, durante la videoconferenza di presentazione della nuova applicazione ai coordinatori delle Aggregazioni funzionali territoriali (Aft) dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (Asfo).