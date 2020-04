Bmw col lampeggiante, «Devo fare una visita urgentissima», medico mente agli agenti: denunciato

PORDENONE - «Devo svolgere una visita domiciliare urgentissima». Quella della guardia medica controllata dalla polizia locale in via Gemelli è senz’altro una delle motivazioni più attinenti per giustificare uno spostamento.

Il 25 marzo scorso la Bmw parcheggiata con il lampeggiante blu, quello in dotazione alle forze dell’ordine, assicurato al tettuccio, ha attirato l’attenzione degli agenti impegnati in un servizio di controllo. Si sono avvicinati, sembrava strano che un’auto “civetta” della Polizia potesse rimanere parcheggiata così a lungo con il dispositivo in vista e senza nessuno a bordo. Hanno atteso il proprietario del mezzo e gli hanno chiesto spiegazioni. L’uomo, un medico cinquantenne, si è giustificato dicendo che aveva un’urgenza e doveva andare a visitare un paziente. Gli agenti, visto il particolare periodo, lo hanno lasciato andare. Ma la giustificazione non li ha convinti e una volta rientrati in Comando hanno fatto degli approfondimenti. Dalle indagini è emerso che quel giorno la guardia medica non prestava servizio e che l’uso del dispositivo era privo di giustificazioni.



Il medico è stato denunciato alla Procura per possesso ingiustificato di segnali distintivi in uso alle Forze di Polizia. «Spiace che in momenti delicati come questi, in cui si chiede senso di responsabilità ai cittadini qualcuno, per i propri sotterfugi, utilizzi distintivi di ordini professionali che in questo momento sono in prima linea a contrastare la diffusione del virus, quali il personale medico sanitario e le forze dell’ordine - ha detto l’assessore alla Polizia locale, Emanuele Loperfico - Un plauso agli agenti i quali, con il loro intuito, hanno potuto far emergere questo ingiustificato utilizzo di distintivi e dispositivi» Ultimo aggiornamento: 11:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA