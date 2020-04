Coronavirus, cresce il contagio in ospedale a Pordenone: infettati altri quattro pazienti

PORDENONE - Sino al primo pomeriggio di mercoledì, la provincia di Pordenone era stata protagonista del miglior dato relativo al contagio dall’inizio dell’emergenza: il report diffuso dalla Regione, infatti, alla casella contenente i nuovi malati del Friuli Occidentale faceva segnare uno “zero” sino ad oggi mai raggiunto. Nessun contagiato in 24 ore, ma il dato non era aggiornato con i numeri provenienti dall’ospedale di Pordenone, che nel tardo pomeriggio hanno “sporcato” la statistica. Nel reparto di Seconda medica, infatti, sono stati trovati positivi altri quattro pazienti ricoverati nei giorni scorsi. Si tratta degli effetti del primo contagio, avvenuto nei giorni di Pasqua. Tutti i pazienti positivi sono stati trasferiti nel reparto Covid del Santa Maria degli Angeli. Al di fuori dell’ospedale, nessun pordenonese ha ricevuto l’esito positivo del tampone nelle ultime 24 ore. In regione, invece, sono stati registrati 25 nuovi malati, per un totale di contagiati (inclusi morti e guariti) che ha raggiunto quota 2.817 persone. I totalmente guariti sono 1.067, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 196. In provincia di Pordenone cala ancora il numero degli attualmente positivi, sceso da 368 a 354 persone in un giorno. I ricoveri calano da 48 a 45, mentre i pazienti in isolamento scendono da 319 a 308. Undici guariti in più in 24 ore, per un totale di 194 persone che hanno sconfitto la malattia. In Fvg sono 20 i pazienti che attualmente si trovano in Terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti risultano essere 134. © RIPRODUZIONE RISERVATA