Coronavirus, scende ancora il tasso di contagio e tocca il 7,2 per cento: 707 casi e 9.794 test. I morti sono 27, uno pregresso. Giù i ricoveri

TRIESTE - Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 707 nuovi contagi (il 7,22 per cento dei 9.794 tamponi eseguiti) e 26 decessi da Covid-19, a cui si aggiunge un ulteriore decesso avvenuto il 12 dicembre. Sono 57 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre calano quelle in altri reparti che si attestano a 630. Diminuiscono anche le persone in isolamento, che risultano essere 12.534. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 42.806, di cui: 9.210 a Trieste, 19.074 a Udine, 8.891 a Pordenone e 5.099 a Gorizia, alle quali si aggiungono 532 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 13.856. I decessi complessivamente ammontano a 1.366, con la seguente suddivisione territoriale: 413 a Trieste, 585 a Udine, 281 a Pordenone e 87 a Gorizia. I totalmente guariti sono 27.584 mentre i clinicamente guariti 635.

