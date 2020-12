Coronavirus in Fvg, tasso di contagio all'8,8 per cento: 244 nuovi casi con meno di 3mila tamponi. In regione 15 morti in 24 ore

TRIESTE - In Friuli Venezia Giulia il tasso di contagio in relazione ai tamponi si mantiene attorno all'8 per cento, per la precisione a quota 8,8. L'ultima rilevazione della Protezione civile parla di 244 nuovi casi su 2.763 test effettuati, compresi gli antigenici rapidi conteggiati dalla Regione. Si tratta di un rapporto stabile rispetto agli ultimi bollettini. Quindici le vittime accertate in un giorno, la maggior parte delle quali (nove) in provincia di Udine. I ricoveri in Area medica sono 607, mentre in Terapia intensiva sono ospitate 56 persone. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 45.435, di cui: 9.603 a Trieste, 20.273 a Udine, 9.672 a Pordenone e 5.323 a Gorizia, alle quali si aggiungono 564 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 13.903. I decessi complessivamente ammontano a 1.444, con la seguente suddivisione territoriale: 424 a Trieste, 634 a Udine, 296 a Pordenone e 90 a Gorizia. I totalmente guariti sono 30.088, i clinicamente guariti 656, mentre le persone in isolamento scendono a 12.584.

Ultimo aggiornamento: 16:14

