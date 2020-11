Coronavirus in Fvg, 1.432 contagi su 15mila tamponi. Aggregati numeri di ottobre. In 24 ore 25 morti, ricoveri verso la stabilizzazione

TRIESTE - Scende sotto il 10 per cento il rapporto tra contagi e tamponi in Fvg. E i numeri odierni devono essere spiegati. In regione, infatti, sono stati trovati 1.432 contagi, ma a fronte di 15.001 tamponi. Si tratta infatti dell'aggregazione di molti test privati riferiti addirittura alla prima metà di ottobre. Le vittime sono 25, mentre sembra stabilizzarsi la situazione negli ospedali.

Ultimo aggiornamento: 17:27

