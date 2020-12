PORDENONE - Era la provincia che numeri alla mano sentiva di meno l’impatto della seconda ondata, quantomeno a livello di contagi. Ora è il principale focolaio della regione, con più di 800 casi ogni 100mila abitanti e soprattutto un aumento dei nuovi positivi sul totale che nell’ultima settimana sfiora il 20 per cento, distanziando i numeri di tutte gli altri territori del Friuli Venezia Giulia. E a spaventare è anche le similitudine con quanto sta accadendo nella porzione più orientale del Veneto, in particolare nella provincia di Treviso.

I NUMERI

In provincia di Pordenone i numeri del contagio sembrano seguire maggiormente il ritmo dei casi in Veneto che quello proprio del resto del Fvg. È nelle ultime due settimane, infatti, che si è registrata l’impennata. Una progressione che non si può spiegare solo con l’esplosione dei focolai nelle case di riposo di San Vito (oltre 150 casi totali), Aviano e Pasiano. È sul territorio che sono aumentati i contagi, con un incremento vicino al 20 per cento su base settimanale. Un dato che rischia di riflettersi anche su un sistema ospedaliero - quello provinciale - già fragile in partenza e già saturato dai ricoveri che si sono accumulati nelle settimane di contagio “normale”. Nel Friuli Occidentale nella settimana tra il 2 e l’8 dicembre sono stati registrati 1.392 casi (un aumento del 25 per cento rispetto ai sette giorni precedenti), mentre nel periodo tra il 9 e il 15 dicembre le positività riscontrate sono state 1.280, per un aumento sulla base totale dei contagiati (da inizio pandemia) pari al 19,5 per cento. In provincia di Udine, il territorio più colpito sino a 15 giorni fa, ora l’aumento non arriva al 15 per cento, mentre a Gorizia e a Trieste ci si ferma rispettivamente al 12 e al 9 per cento. E anche il numero dei morti è aumentato più che nel resto della regione, pur non raggiungendo le cifre giornaliere (purtroppo sempre alte) della provincia di Udine. Tra il 2 e l’8 dicembre sono state 42 le persone ad aver perso la vita a causa (anche) del Covid, mentre nei sette giorni successivi i decessi sono stati 39. Negli ultimi 14 giorni, i dati sui contagi in provincia di Pordenone non sono mai scesi sotto le tre cifre ogni 24 ore, mentre in precedenza avevano superato i 100 casi solo in tre occasioni.

LA MAPPA

È lungo l’arco alpino, che l’incidenza del contagio è più elevata. Comuni come Claut, Cimolais, Erto e Casso e Tramonti di Sopra contano più di 27 attualmente positivi ogni mille abitanti. Preoccupa anche l’Hiterland pordenonese, dove l’indice sui mille abitanti non scende mai al di sopra degli otto attualmente positivi. Paesi come Fiume Veneto, Azzano Decimo e Porcia hanno tutti più di 100 cittadini contagiati. In città sono 436 su 50mila abitanti.

LE CORRELAZIONI

Quella del Pordenonese non è e non può essere una situazione isolata. La posizione del territorio, e la sua natura aperta alle relazioni con il Veneto porta gli esperti a pensare a una stretta “comunicazione” tra i casi che si registrano nelle province di Treviso e Belluno e quelli in aumento nel Friuli Occidentale. Le percentuali di incremento sono simili a quelle della Marca (16 per cento su base settimanale) e del Bellunese (15 per cento). Nei due territori che occupano gran parte del confine tra Veneto e Fvg l’incidenza è addirittura più alta, superando i mille contagiati ogni 100mila abitanti. La tesi più accreditata, dunque, è che il grande focolaio pordenonese sia in realtà una propaggine del cluster veneto.

GLI OSPEDALI

Non cala la forte pressione sui reparti ospedalieri. Le aree Covid fanno ancora molta fatica a rispondere alla elevata necessità di ricoveri. E negli ultimi tre giorni anche gli accessi ai Pronto soccorso sono addirittura incrementati rispetto ai giorni precedenti. Ma, con l’inizio di questa settimana, negli ospedali del territorio si è manifestata una nuova emergenza: la difficoltà nei ricoveri di pazienti no-Covid, in particolare dei malati che abbisognano di cure di tipo internistico, cioé nei reparti della Medicina. Il numero dei pazienti nelle aree Covid resta sempre molto altro, tra i 165 e 170. Anche perché - salvo ulteriori occupazioni di altri reparti rimasti “puliti” - i posti per i malati di Covid sono quelli e oltre è difficile andare. È ancora presto per capire se la riapertura del reparto Covid di Spilimbergo (dove sono operativi sulle 24 ore due medici oltre al responsabile) possa “alleggerire” in maniera significativa il Santa Maria degli Angeli. Tenendo conto che si tratta di posti letto a media intensità, non avendo Spilimbergo la Terapia intensiva. Già al secondo giorno l’area con i venti posti letto era già piena. Ma nel contempo a Pordenone i posti letto occupati non erano però diminuiti. Dai Pronto soccorso l’invio di pazienti che necessitano delle cure in reparto è praticamente incessante. Così come rimane purtroppo stabile la situazione dell’occupazione della Terapia intensiva.

RICOVERI NORMALI

Ciò che negli ultimi giorni sta rendendo la situazione ancora più preoccupante è la difficoltà a rispondere alle necessità di ricovero dei pazienti con altre patologie. Nelle ultime ore è assai difficile ricoverare i malati nell’ambito dell’internistica. Mentre proseguono, seppure a rilento e non senza difficoltà, i ricoveri per gli interventi chirurgici urgenti e oncologici. E proseguono pure i ricoveri nei reparti extra-Medicina. Anche se le difficoltà dovute alla riorganizzazione (interi reparti come la Nefrologia e la Pneumologia “pulita” sono ospitati in Otorino o in altre aree dei padiglioni A e B) non mancano. I Pronto soccorso sono ancora presi d’assalto: nella giornata di lunedì a Pordenone si sono registrati oltre 110 accessi, una sessantina a San Vito al Tagliamento. Sono numeri molto alti: nonostante il timore che pure resta in molte persone di recarsi in ospedale. I medici dell’emergenza e dei reparti sono impegnati per trovare i posti letto a tutte le situazioni che lo richiedono in un ospedale che ormai da settimana accoglie un altissimo numero di pazienti Covid. L’unico reparto di Medicina in provincia in grado di accogliere pazienti no-Covid è quello di San Vito che è stato ampliato fino ad arrivare a 80 posti letto. Con le conseguenti difficoltà legate alla carenza di personale. Inoltre, il Policlinico San Giorgio, sulla base di un accordo fatto per tempo, sta ospitando da settimane circa cinque, sei pazienti al giorno nella propria Medicina “dirottati” dal Civile. Numeri “piccoli”, ma si tratta di un apporto utilissimo vista la pesante emergenza.

