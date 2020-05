Il bilancio Confidimprese Fvg: garantiti 320 milioni di prestiti a 14mila soci

UDINE - Il consiglio di amministrazione di Confidimprese Fvg, che presta garanzia per aiutare le imprese a ottenere il credito bancario, ha approvato il bilancio 2019, da sottoporre all'assemblea ordinaria dei soci in programma nei primi giorni di giugno in streaming. «Il nostro bilancio - ha sottolineato il presidente Roberto Vicentini - si chiude con dati assolutamente positivi: utile di 603 mila euro, 14 mila soci, 320 milioni di affidamenti garantiti. Questi dati - ha aggiunto - testimoniano il servizio reso al tessuto imprenditoriale regionale. Tutto ciò è consentito da un importante patrimonio acquisito nel tempo grazie ai conferimenti dei soci e agli importanti contributi regionali». Vicentini ha evidenziato che le Banche di credito cooperativo risultano il primo partner con 87,1 milioni di affidamenti garantiti, seguite da Banca Intesa e Banca di Cividale.

In merito all'andamento della pandemia da Coronavirus, che ha causato conseguenze pesanti per il tessuto imprenditoriale, il presidente ha fornito alcuni dati ed enumerato le iniziative assunte e quelle in cantiere: «Le deliberazioni di proroga al 30 settembre della scadenza delle garanzie a breve termine e di moratoria al 30 settembre delle rate mutui ammontano già ad alcune centinaia a dimostrazione della carenza di liquidità delle imprese». Tra le iniziative del Confidi, la riduzione della quota di adesione (una tantum) a 100 euro, la gratuità iniziale per proroghe scadenza affidamenti e moratoria rate, speciali interventi di garanzia, aggiuntivi rispetto al plafond ordinario, e con importanti sconti commissionali. Il Consiglio, inoltre, sta approntando formule di intervento che consentiranno di elevare la garanzia al 90% o al 100%. Infine, il presidente Vicentini ha rilevato che la gestione della particolare situazione con parte del personale in smart working e in parte nelle sedi «assicura un'elevata funzionalità».

