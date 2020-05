Torna il cinema, all'Interporto nasce un drive in da 120 posti

PORDENONE - L'estate a Pordenone sarà all'insegna del cinema drive in. Lo stesso che, con le auto in fila davanti a maxi schermi, ha permesso agli americani di tornare a vedere film nell'era del Covid-19. Dopo il bike-in, l'iniziativa green lanciata dall'assessore Pietro Tropeano per incentivare i pordenonesi a spostarsi in bicicletta, Mauro Tavella, consigliere comunale e patron dell'Italian Baja, promette di far rivivere, a partire dal primo giugno e sino a ottobre, la magia degli anni '50 e '60. Tutto è stato studiato nei dettagli. Ora manca soltanto l'accordo finale con chi dovrebbe fornire i film.

ALL'INTERPORTO

«Sono in contatto con Uci Cinema e Cinema Zero afferma Tavella spero di avere quanto prima una risposta. Sarebbe assurto non far decollare questa iniziativa, la prima in regione, che promette di far divertire tantissimi appassionati del cinema sotto le stelle. Stando comodamente all'interno della propria macchina». L'idea è fresca. È nata in pieno periodo di lockdown quando l'ipotesi di riaprire sale cinema e teatri era remota. Tavella, che si avvarrà della collaborazione di Renato Mantello di Assogroup, dell'organizzatore di eventi Andrea Buzzai e del Comune con il quale i contatti sono frequenti, ha già individuato l'area dove far decollare il drive-in: l'Interporto di Pordenone, vicino all'uscita dell'autostrada A28. La superficie indicata, secondo i calcoli di Tavella, potrà ospitare al massimo 120 auto. I biglietti dovranno essere prenotati su internet, dove si potrà anche scegliere la fila e il posto in cui sostare per godersi lo spettacolo.

SCHERMO GIGANTE

Per accedere al drive-in ci sarà un percorso segnalato. Uno schermo gigante da 50 metri quadrati permetterà di vedere il film prescelto in altissima risoluzione mentre l'audio dovrebbe essere garantito attraverso una app o una stazione Fm. «Questo annuncia Tavella è un aspetto che dobbiamo ancora valutare dal punto di vista tecnico. Con l'acquisto del biglietto potrebbe essere inviato al telefonino un codice che, digitato all'interno della applicazione, permetterebbe a chi è in auto di vedere il film sul maxi schermo e sentire l'audio da proprio smarthpone. Altra ipotesi, invece, è quella di installare un'antenna nell'area dell'Interporto dedicata esclusivamente al nuovo servizio. A questo punto la traccia audio verrebbe riprodotta dalla radio». Non mancheranno, inoltre, strutture per la fornitura di bevande e spuntini. Il costo del biglietto? «Anche questo sostiene Tavella è un aspetto che dobbiamo ancora definire. Sarà compreso, comunque, tra i 13 e i 18 euro e sarà ovviamente tarato sulla singola macchina e non sul numero delle persone all'interno: un bel risparmio, quindi, rispetto a quanto una famiglia potrebbe spendere andando al cinema».

TRE PROIEZIONI

Le proiezione giornaliere dovrebbero essere tre: alle 19, alle 21.30 e alle 23. Insomma, un vero e proprio tuffo nel passato quando queste sale cinematografiche alternative avevano conosciuto la loro età dell'oro. Soprattutto negli Stati Uniti, dove ne esistevano quasi cinquemila. Davanti a uno schermo gigante installato all'aria aperta, gli spettatori guardavano il film restando all'interno dell'auto. Il suono veniva diffuso tramite altoparlanti collegati a dei terminali presenti sull'area di parcheggio. Ora che i cinema sono chiusi a causa della pandemia, i drive-in stanno facendo il loro inatteso ritorno. L'iniziativa made in Pordenone è completamente privata e, quindi, non beneficerà di alcun contributo pubblico. «Per cinque mesi di produzione sottolinea sempre Tavella il preventivo della spesa si aggira sugli 80mila euro. Ammesso e non concesso che ci vengano garantiti i film da proiettare, qualora l'esperienza dovesse essere positiva potrebbe essere riproposta ciclicamente. Anche senza l'impiccio del coronavirus».



