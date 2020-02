I casi in Friuli Venezia Giulia: 3 medici e 10 pazienti in isolamento

Coronavirus, casi in Friuli Venezia Giulia: le ultime notizie sul Gazzettino.it. Tre medici friulani si trovano in isolamento in casa in provicia di Udine perché venuti in contatto con l'ospedale di Schiavonia, nel Padovano, dove sono stati ricoverati i due pazienti contagiati dal Covid19. Sono stati 10 i test effettuati su pazienti in regione, sette a Udine tre a Trieste, tutti risultati negativi. Comunque i 10 pazienti negativi al primo test sono stati messi in isolamento.

Il 17enne di Grado esce dalla quarantena

«Niccolò sta benissimo e uscirà al termine della quarantena». Così i medici dello Spallanzani parlando delle condizioni del 17enne di Grado, bloccato per due volte in Cina a causa della febbre e ricoverato all'istituto per le malattie infettive di Roma.



Coronavirus, cosa fare in caso di sospetto contagio?

In caso di «sospetto anche mimino è importanteperché al 112 c'è una struttura con personale idoneo in diretto contatto con medici competenti». Lo ha detto il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, in una diretta Fb da Palmanova (Udine) dove è riunito il comitato di emergenza regionale per il coronavirus. La Regione, ha proseguito, sta individuando dei siti adatti da allestire in caso di necessità di isolamento in base ovviamente alle valutazioni sanitarie«. Per meglio informare i cittadini ha fatto sapere il governatore »partirà una campagna informativa per indicare i comportamenti più idonei da mantenere«. Infine, ha precisato Fedriga, sarà »potenziata anche la struttura del 112 che per adesso sta reagendo molto bene«. A breve si terrà il collegamento con la Protezione civile nazionale riunita a Roma alla presenza del presidente del Consiglio Conte.

Ultimo aggiornamento: 13:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA