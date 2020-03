Coronavirus in Friuli Venezia Giulia: quattro 4 casi. ​Tre pazienti a Udine, uno a Trieste. Primo test positivo: un 50enne di Gorizia

Coronavirus in Friuli Venezia Giulia . Primi casi di test positivi nella regione più a Nordest d'Italia, fino a ieri esente da pazienti affetti da Covid-19: ma ieri sera il primo paziente positivo al test a Gorizia e oggi sono stati riscontrati quattro test positivi, uno a Trieste e tre a Udine. I pazienti sono stati presi in carico dal Servizio sanitario regionale e i campioni dei test inviati all'Istituto Superiore di Sanità.

IL PRIMO CASO IN FVG

Nella sera del 29 febbraio 2020 il primo paziente positivo a Gorizia: si tratta di un soggetto sintomatico. Il 50enne avrebbe contratto il virus in ospedale a Treviso, durante una visita a un parente ricoverato. L'uomo, che non è in gravi condizioni, è in quarantena domiciliare, così come le persone (parenti) che sono entrati in contatto con lui.

In #fvg si è registrato il primo caso di #CoronaVirus. Il paziente sintomatico si trova in isolamento nella sua abitazione. E’ stato preso in carico dai nostri #servizisanitari che l’hanno individuato grazie alla procedura avviata dal #112 Domani riferiremo nel comitato operativo — Riccardo Riccardi (@Riccardi_FVG) February 29, 2020

Coronavirus Friuli Venezia Giulia, quando riaprono le scuole

Ultimo aggiornamento: 10:50

Dalla conferenza in diretta tra il governo e le Regioni è arrivata la notizia che da lunedì 2 marzo le scuole di ogni ordine e grado riapriranno in Fvg anche se in serata si è appreso di un 50enne di Gorizia che non è grave e sarebbe in isolamento domiciliare. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga.