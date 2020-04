PORDENONE - Richiederà tempo, perché le persone da controllare saranno più di duemila. Drenerà risorse, perché il materiale costa e la catena dell’approvvigionamento - con il mondo alle prese con l’emergenza - non è oliata e spesso si inceppa. Impegnerà medici, infermieri e tecnici per più di un mese, ma l’obiettivo è che ne valga la pena, perché dalla riuscita del progetto passa una parte della sicurezza sanitaria all’inizio della fase due. L’Azienda sanitaria di Pordenone ha varato il piano per proteggere i veri centri dell’emergenza anche nella delicatissima fase due. E lo ha fatto prendendo una decisione che forse farà discutere, ma che è passata come linea fondamentale: saranno effettuati tamponi in tutte le case di riposo e nelle strutture protette per l’assistenza sanitaria, ma nell’operazione non saranno inclusi gli ospiti delle strutture stesse, a meno che questi ultimi non manifestino sintomi chiaramente collegabili al Covid-19. L’obiettivo è stato spiegato così: soprattutto nella fase due, quando tornerà la mobilità sociale al termine della quarantena, a rischiare maggiormente di contrarre il virus saranno gli operatori sanitari, che di conseguenza potrebbero introdurlo involontariamente nelle residenze protette. Sarà fondamentale, quindi, controllare prima chi lavora, poi eventualmente gli utenti.

IL PIANO

Per quanto riguarda la casa di riposo Micoli-Toscano di Zoppola - ma si tratterà dell’unica eccezione - il protocollo sarà diverso. Visti i numeri del contagio (i pazienti positivi sono già 46), già ieri il Dipartimento di prevenzione ha provveduto ad effettuare un nuovo giro di tamponi, e in questo caso sia agli operatori sanitari che agli ospiti ancora negativi. Nel resto della provincia, invece, il piano sarà totalmente diverso. E sarà difforme anche rispetto a quanto avviene nel resto della regione, dove da alcuni giorni è partito il programma di tamponi a tappeto (sia al personale che agli ospiti) nelle case di riposo. C’è anche una tabella di marcia: a partire per prima sarà l’Anfas, l’Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva o relazionale. Subito dopo toccherà al personale delle case di riposo ancora non intaccate dal contagio da Coronavirus. L’operazione dovrebbe concludersi entro il 30 maggio, includendo anche gli operatori delle strutture sanitarie principali. In totale si svolgeranno più di 2mila tamponi, ma non sarà l’unico passo.

INNOVAZIONE E SICUREZZA

A fianco dei tamponi naso-faringei, e questa è un’altra novità, gli stessi operatori destinatari della misura descritta nel piano dell’Azienda sanitaria dovranno effettuare anche il prelievo per i test sierologici. Come per il tampone, anche l’esame sierologico sarà sperimentato solo sugli operatori sanitari e non sugli ospiti delle strutture. Infine la logistica: tutti i test destinati al personale non saranno svolti nelle case di riposo di pertinenza, ma all’hub della Fiera di Pordenone, in viale Treviso.

LA REGIONE

Anche il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, ieri ha parlato della gestione del sistema sanitario nella fase due, «per evitare il pericolo di ripiombare in una crisi ancora più grave di quella che stiamo superando». Sottolineando come i numeri a livello nazionale pongano il Friuli Venezia Giulia come una delle regioni che, dati alla mano, ha contrastato meglio questa crisi, Riccardi ha affrontato il tema delle case di riposo. «Abbiamo l’esigenza - ha detto - dove ci siano le condizioni, di alleggerire l'occupazione negli ospedali, perché dobbiamo rispondere alle altre patologie ritornando all’attività ordinaria, con la ripresa dei percorsi di cura per tutti quei cittadini che debbano affrontare dei cicli di terapie». Ultimo aggiornamento: 09:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA