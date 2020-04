PORDENONE - Tamponi a tappeto in tutte le case di riposo: è allo stesso tempo una delle poche armi a disposizione per arginare il contagio nei settori più fragili dell’assistenza e una direttiva lanciata dalla Regione a più riprese nelle ultime due settimane. Ma in provincia di Pordenone al momento la situazione è ferma al palo. E ieri la preoccupazione dei direttori delle strutture per anziani del Friuli Occidentale si è avvertita chiaramente nel corso della videoconferenza di confronto convocata per mettere sul tavolo i problemi comuni a tutte le residenze. L’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale ha diffuso una comunicazione interna destinata alle strutture assistenziali, annunciando che il piano partirà a breve, ma per uno screening adeguato bisognerà aspettare i primi giorni di maggio, quando in provincia di Udine l’operazione è già partita e le maggiori case di riposo del capoluogo hanno ricevuto l’esito del primo giro di tamponi a tappeto. L’ambito pordenonese è in netto ritardo.



LA PREOCCUPAZIONE

Casa Serena, la Umberto I, le case di riposo di Sacile e San Vito al Tagliamento, solo per citare le più note e quelle con più posti letto. I tamponi al momento non si vedono: sono stati effettuati solamente agli ospiti che per diverse patologie hanno subito un ricovero ospedaliero e successivamente sono rientrati nelle strutture. Non è stata messa in campo alcuna operazione di controllo preventivo, mentre le singole direzioni hanno dovuto allestire delle zone rosse da utilizzare in caso di contagio. Eppure già 15 giorni fa la Regione si era espressa con una comunicazione chiara: tamponi a tutti, ospiti e personale. Ora si cercherà di recuperare il tempo andato, iniziando a processare tutte le residenze. Ma non sarà un’operazione facile e nemmeno di breve durata. C’è il rischio, in poche parole, che alcune case di riposo debbano aspettare diversi giorni. «Agli annunci - ha attaccato Emanuele Iodice della Cgil - non seguono i fatti, e tutto questo alimenta disorientamento tra gli operatori delle case di riposo che stanno facendo un lavoro straordinario. L'assessore Riccardi ha annunciato pubblicamente la decisione di fare i tamponi a tutti gli ospiti e a tutto il personale delle case di riposo della nostra regione ma non mi risulta che ad oggi nelle numerose strutture della nostra provincia si siano fatti i test». E ancora: «L’Azienda sanitaria ha chiesto di evitare trasferimenti e accessi verso gli ospedali dalle case di riposo. Come si dovrebbe applicare concretamente questa disposizione tutelando nel miglior modo possibile la salute della persona? Se un ospite ha un problema sanitario, bisogna tenerlo comunque il più possibile in struttura? E se un ricovero tardivo determinasse conseguenze gravi chi ne risponderebbe? Le case di riposo della nostra provincia devono essere, subito, messe nelle condizioni di richiedere il ricovero ospedaliero tutte le volte che è necessario senza temere che l'anziano torni in struttura dopo qualche giorno contagiato. La soluzione non può certo essere rappresentata dal rinvio dei ricoveri perché si teme il contagio. La situazione è seria e durerà nel tempo, è il caso di cambiare passo».

A CASTIONS DI ZOPPOLA

Dopo giorni di "tregua" sul fronte del contagio, torna a preoccupare la progressione del Coronavirus nella casa di riposo Micoli-Toscano di Castions di Zoppola. Nelle ultime ore, altri due ospiti che si trovavano nell'area teoricamente libera dal Covid-19 della struttura hanno ricevuto l'esito positivo del tampone e sono stati trasferiti nella zona rossa del secondo piano. I pazienti positivi all'interno della casa di riposo salgono così a quota 39. Entro sabato il Dipartimento di prevenzione provvederà a un altro giro di tamponi. A Zoppola, infatti, l'attività di test è iniziata da tempo. Il ritardo si riscontra nel resto della provincia.