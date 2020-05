Casa di riposo con operatrici contagiate, negativi i tamponi a tutti gli ospiti

SACILE - Arriva una buona notizia dalla casa di riposo di Sacile, in via Ettoreo. Dopo la positività riscontrata in due operatrici sanitarie della struttura, le quali sono state poste immediatamente in quarantena, il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale ha effettuato il tampone per verificare lo stato di salute di tutti gli ospiti residenti nei due plessi nei quali lavoravano le operatrici.



Tutti i test hanno dato esito negativo, gli ospiti stanno bene. Ora si procederà ad analizzare gli ospiti che si trovano nel resto della struttura.