Arriva l'elenco per i buoni spesa: scarica il documento con le cifre comune per comune

Due novità per la Regione: non si ferma il sostegno a «Io amo il Friuli Venezia Giulia. Io resto a casa», la campagna lanciata per l'emergenza Coronavirus. Continua infatti a registrare nuove adesioni tra sportivi, attori, personaggi della cultura e dell'economia: è stata già sottoscritta da oltre 30 testimonial e ha superato le 150mila visualizzazioni. Tra i protagonisti il gastronomo Fabrizio Nonis, Giancarlo Poropat del team Curling bisiàc, l'attore Giuseppe Battiston, il tenore Andrea Binetti, il giornalista Michele Cucuzza e lo sciatore Emanuele Buzzi.

BUONI SPESA

E' stato poi adottato dalla direzione Autonomie locali della Regione il decreto che impegna e liquida i Comuni per i cosiddetti buoni spesa per un importo pari a 6.604.124,60 euro. "La Regione continua a fare tempestivamente la sua parte - ha indicato l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti - e così, come previsto dall'ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri di ieri, abbiamo già assunto l'impegno di spesa e autorizzato la liquidazione delle risorse statali. Si tratta di risorse destinate a misure urgenti di solidarietà alimentare a favore dei Comuni del Friuli Venezia Giulia per gli importi che sono stati stabiliti dallo Stato". Gli importi vanno da un massimo di 1 milione e 78 mila euro per il Comune di Trieste ad un minimo di 714 euro per il Comune di Drenchia.

