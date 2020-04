PORDENONE - In cabina di regia c’è un brillante medico maniaghese di soli 33 anni, Marco Rocchetto, perché in questa fase serve flessibilità, dinamismo, voglia di “sporcarsi le mani”. Sul campo, invece, tre squadre composte ognuna da un medico e un infermiere, con la missione neanche troppo segreta di combattere la seconda parte della guerra, quella casa per casa, si spera quella definitiva. E’ così, sotto la guida di un giovane professionista, che ieri mattina sono ufficialmente partite le Usca, le unità specializzate nelle cure anti-Covid a domicilio lanciate dall’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Dotate anche del farmaco anti-malaria che ha dimostrato di arginare almeno in parte i sintomi più gravi del Covid-19, hanno iniziato a pattugliare il territorio per far visita ai pazienti positivi che stanno trascorrendo la loro degenza a domicilio, e in provincia di Pordenone sono più di 300.

LA FORMAZIONE

Per ora le unità costituite e funzionanti sono tre. la prima si occupa dell’ambito del Noncello, quindi anche della città e del suo hinterland. Ha sede in via San Quirino, ai margini della Comina. La seconda è dislocata invece ad Azzano Decimo, al Distretto sanitario, e curerà il territorio della bassa pianura pordenonese. La terza è interamente dedicata all’area del Livenza e ha sede a Sacile, nell’ex scuola infermieri. Ogni squadra è composta da un medico e un infermiere. Il medico è selezionato principalmente tra i professionisti della continuità assistenziale che hanno manifestato la volontà di aderire all’operazione. Al momento un territorio della provincia è restato scoperto dal servizio: si tratta della fascia montana e pedemontana, che assisterà all’arrivo di un’ulteriore squadra di assistenza a domicilio nelle prossime settimane.

EQUIPAGGIAMENTO

Il lavoro delle Usca è stato studiato nei minimi dettagli. Medici e infermieri sono dotati dei massimi livelli di protezione individuale. Camici, visiere, guanti mascherine non chirurgiche ma in grado di evitare sia di contagiare che di essere contagiati. Ad ogni unità è stata assegnata un’auto aziendale, che dovrà essere santificata dopo la fine di ogni turno di lavoro. Il materiale di protezione sarà costantemente rinnovato.

IL LAVORO

Sette giorni su sette, festivi e pre-festivi inclusi. L’attività partita ieri non si fermerà praticamente mai. Le tre squadre riposeranno solamente dalle otto di sera, per poi riprendere a lavorare alle otto del mattino. Non ci saranno giorni liberi, perché neanche il virus va in ferie. Il lavoro è strutturato su due turni: dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 20. Sono previsti cinque livelli di intervento: dal più grave, che riguarda pazienti ultra 65enni con patologie pregresse, sino all’attività di controllo e monitoraggio delle persone che presentano le condizioni più stabili. Anche i medici di medicina generale avranno un ruolo importante: saranno loro, infatti, a valutare in prima battuta le condizioni del paziente, rigorosamente al telefono. Le visite a domicilio, invece, saranno permesse solo al personale delle unità speciali. «Quella iniziata ieri - ha detto Guido Lucchini, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Pordenone - è e sarà una fase importantissima. La lotta alla pandemia deve necessariamente spostarsi sul territorio, perché è lì che si misurerà la capacità del sistema sanitario di saper curare i malati anche senza procedere al ricovero, sgravando quindi i centri ospedalieri dal peso sopportato nelle ultime settimane. Abbiamo fornito tutto il nostro supporto e continueremo a farlo anche in questo momento così delicato. Siamo orgogliosi della nomina di un medico giovane e capace come Marco Rocchetto alla guida delle unità speciali di continuità assistenziale. Si era già distinto sul campo per intuizione e capacità, saprà fare un ottimo lavoro». © RIPRODUZIONE RISERVATA