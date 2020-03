Coronavirus, primo caso di contagio ad Azzano Decimo. Il post del sindaco: "Non avrei mai voluto dirvelo..."

Coronavirus, primo caso ad Azzano Decimo. Si tratta di un uomo in gravi condizioni, tanto che i sanitari lo hanno trasferito in terapia intensiva. A darne notizia lo stesso sindaco di Azzano, Marco Putto. Non avrei mai voluto darvi questa notizia - ribadisce Putto - purtroppo é la realtà: é ricoverato in terapia intensiva un concittadino azzanese, si tratta di un maschio di neanche 60 anni. Le notizie che mi giungono sono di condizioni gravi. Il miglior modo che abbiamo per onorare la sua dura lotta con la malattia e volergli bene é quello di restare a casa e fare tutto ciò che ci viene detto dalle autorità! La comunità di Azzano Decimo gli é idealmente e spiritualmente vicina". È stata la stessa azienda sanitaria a informare il primo cittadino questa mattina, mercoledì 18 alle 10.30. Si tratta del primo azzanese che è rimasto colpito dal Covid-19 .



© RIPRODUZIONE RISERVATA