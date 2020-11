Casi di Coronavirus in municipio ad Azzano Decimo, positivo anche un assessore

AZZANO DECIMO - Casi di Covid in municipio ad Azzano Decimo, ecco la comunicazione del sindaco Putto. "Si informa la cittadinanza che è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 nel Municipio di Azzano Decimo, che ha interessato un dipendente dell’area tecnica situata al piano terra ribassato. Il diretto interessato e l’Amministrazione Comunale hanno attivato i protocolli sanitari necessari; ad oggi l’intera area tecnica è stata sanificata e tutto il relativo personale è stato messo in smart working. Nell’ambito del tracciamento dei contatti avuti dall’interessato, sia con altri dipendenti che con amministratori, è risultato positivo anche un assessore. Sono in corso ulteriori valutazioni sanitarie e si è in attesa di conoscere l’esito di altri tamponi. Al resto del personale dipendente, ovvero quello non venuto a contatto con il dipendente interessato, è stato richiesto, attraverso i rispettivi responsabili di servizio, di limitare allo stretto necessario la presenza in Municipio nei prossimi giorni, con una massiva estensione dello smart working, in attesa di ulteriori risultanze. Chiediamo anche alla cittadinanza un po' di pazienza e formuliamo i migliori auguri ai positivi, che al momento riportano sintomi non particolarmente preoccupanti".

