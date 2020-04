​Coronavirus. Azienda di elettronica aperta nonstante i divieti: scatta una pesante sanzione

PORDENONE - La Guardia di Finanza di Pordenone ha scoperto e sanzionato un'azienda di San Vito al Tagliamento, aperta nonostante non fosse nell'elenco delle attività autorizzate dal Dpcm, sospendendone inoltre la produzione.



Da quanto si è appreso, la società aveva anche presentato una domanda alla Prefettura per la prosecuzione dell'attività produttiva, ma l'Ufficio Territoriale del Governo non aveva concesso la deroga, reputando la produzione realizzata non essenziale.



I militari delle Fiamme Gialle, nel corso di un controllo per verificare l'osservanza delle disposizioni del Dpcm, hanno così scoperto il mancato rispetto, da parte del legale rappresentante della società, delle norme afferenti alla sospensione delle attività produttive. Nell'impianto c'erano sei operai intenti a svolgere attività di assemblaggio di componenti elettronici ed elettromeccanici. L'azienda è stata pesantemente sanzionata e costretta a interrompere immediatamente ogni attività, in attesa di eventuali ulteriori provvedimenti della magistratura © RIPRODUZIONE RISERVATA