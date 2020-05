Coronavirus, positive due operatrici della casa di riposo di Spilimbergo. Contagi anche a Sacile e Cavasso

SPILIMBERGO - Un altro giorno trascorso in Friuli Venezia Giulia senza vittime del Covid-19. In provincia di Pordenone, però, si contano 10 nuovi positivi (sugli undici totali riscontrati in tutta la regione). Due di questi sono operatori della casa di riposo di Spilimbergo. Sono totalmente asintomatici come gli altri otto e sono stati posti in quarantena. Nella struttura saranno testati anche gli ospiti, così come a Cavasso e a Sacile, dove sono emerse altre quattro positività nelle residenze per anziani. Il monitoraggio ha permesso (non solo ieri, ma negli ultimi giorni, dal momento che i dieci positivi non appartengono tutti alle rilevazioni delle ultime 24 ore) di rintracciare gli asintomatici. Anche in casa di riposo a Sacile, ad esempio, scatteranno i tamponi anche per gli ospiti, proprio per tracciare eventuali contagi. La quota degli asintomatici - fanno sapere dall’Azienda sanitaria - è comunque attorno all’1 per cento, abbondantemente al di sotto delle attese. Ultimo aggiornamento: 08:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA