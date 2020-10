PORDENONE - Dopo l’ordinanza, i preparativi per la “serrata”, la seconda in pochi mesi. Non quella generale, che si cercherà in tutti i modi di scongiurare, ma quella che si trasformerà in un “muro” per proteggere gli anziani più fragili, che rimarranno nuovamente chiusi nelle case di riposo, senza la possibilità di ricevere la visita dei parenti, spesso l’unico momento di felicità in una settimana. La Regione ha stretto le maglie della sicurezza nelle Rsa e nelle residenze per anziani, ma ora tocca ai direttori delle strutture pordenonesi la gestione del rischio epidemiologico. E molti sono già pronti a chiudere le porte delle case di riposo. Sarà una serrata graduale, ma è già iniziata, con l’obiettivo di stoppare totalmente le visite entro l’inizio di novembre, a meno che la curva del contagio non si appiattisca improvvisamente.

LE SCELTE

Domani è in programma un vertice coordinato dall’Azienda sanitaria per evitare misure troppo diverse tra le varie strutture per anziani. Giovedì, invece, a San Vito è in calendario un incontro tra la direzione della struttura, rappresentata da Alessandro Santoianni, e i familiari degli ospiti. «Se la situazione dovesse peggiorare - ha detto il direttore della casa di riposo sanvitese - chiuderemo tutto. Non possiamo non valutare la limitazione delle visite, una loro rimodulazione o anche un nuovo divieto di accesso». Il “piano” è quello di passare prima dalla forte limitazione degli accessi, per poi arrivare al divieto di ingresso. Visite già ridotte anche alla casa di riposo di Castions di Zoppola, con il direttore Ludovico Caffaro che ha già applicato la stretta limitando gli ingressi ad alcuni casi particolari. C’è poi un nuovo protocollo in vigore da ieri a Spilimbergo, in una delle case di riposo di riferimento per tutta l’area pedemontana. È fatto divieto al familiare (o suo delegato) in visita di circolare nelle aree interne alla struttura nelle aree esterne del giardino. È ammessa la visita di un solo parente (o suo delegato). La visita deve concludersi entro e non oltre i 30 minuti. Sono allestite due postazioni nell’area interna, in prossimità degli uffici amministrativi, in ambienti separati. Le visite saranno ammesse dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie dalle 9 alle 11.30 e dalle 15 alle 17.30, esclusivamente su appuntamenti prefissati. A Cordenons, invece, sono consentite solo le visite che si svolgono attraverso il vetro di protezione ed è già stato potenziato il servizio di videochiamata.

IN CITTÀ

A Casa Serena, dopo la “liberazione” definitiva dall’ondata di contagi che ha provocato anche tre vittime, si sceglie di tenere duro. «Abbiamo delle stanze protette - ha spiegato il direttore dell’Umberto I, Giovanni Di Prima - e per il momento continueremo ad usarle per le visite dei parenti». Ma ovviamente se la situazione dovesse peggiorare, anche a Casa Serena scatterà il blocco totale.

