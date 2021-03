Clienti in pizzeria alle 19: il locale chiuso 5 giorni e multato di 400 euro

Una pizzeria di Aviano (Pordenone) è stata chiusa per 5 giorni, e il titolare ha ricevuto una multa di 400 euro, perchè nel corso di un controllo al locale, da parte dei carabinieri, attorno alle 19 di sabato sera, all'interno e all'esterno c'erano ancora numerosi clienti intenti a mangiare e bere.

In questo modo è stato violato il Dpcm che impone che non si possano consumare cibi e bevande dopo le 18 sul posto o nelle adiacenze dei pubblici esercizi. Il verbale è stato trasmesso al Prefetto di Pordenone per eventuali approfondimenti.

Ultimo aggiornamento: 20:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA