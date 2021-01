CORDOVADO Donna inferma e bloccata a letto salvata dalle fiamme dal tempestivo intervento di un dipendente di Ambiente Servizi. Enrico Merola, con l’aiuto di alcuni familiari e vicini , ha portato in salvo l’ 80enne, inferma a letto, prima che il fumo causato dal rogo di una canna fumaria invadesse l’ ab itazione e intossicasse gli occupanti, che non si erano accorti di nulla . Tutto si è svolto in pochi minuti e l’esito poteva essere tragico . Ieri a Cordovado Enrico Merola, 41 anni, dipendente da 11 di Ambiente Servizi, stava transitando verso le 9 in via del Tiglio, impegnato nella raccolta dei bidoni della carta delle attività commerciali. All’altezza del civico 44 ha notato che da una finestrella del sottotetto di una abitazione a tre piani fuoriusciva del fumo denso. PRIMO INTERVENTO Fermato il mezzo che guidava, è sceso per dare l’allarme . Ha suonato il campanello e ad aprirgli la porta una donna di origine vietnamita alla quale ha detto che c’era del fumo che proveniva dalla mansarda. In casa non se n’erano accorti. Merola è entrato e ha visto che il fumo non aveva ancora invaso il piano terra. Nell’altra stanza c’era una donna bloccata a letto che , vista la situazione , doveva essere portata fuori subito. « Intanto ho allertato i soccorsi - racconta Merola - e dopo aver fatto un primo sopralluogo per verificare che non ci fossero altre persone, assieme alla donna che mi ha aperto la porta abbiamo portato fuori l’anziana per metterla al sicuro » . La donna inferma a letto era la padrona di casa, di origine vietnamita, Thi Thanh Ngoc Truong , 82 anni, da poco più di un anno vedova, in paese conosciuta come Giada. Per un problema all’anca mai guarito, da 4 anni è costretta a letto. Ad assisterla, a turno, giorno e notte, alcuni dei figli che vivono vicino alla sua casa. Tratte in salvo le donne Merola, dopo un primo sopralluogo in mansarda, visto che il fumo ormai era sempre più denso, si era precipitato a prendere un estintore nel suo mezzo ma quando stava tornando in casa ha notato che le fiamme si erano fatte ormai strada. Mentre alcuni vicini stavano dando una mano, sono arrivati i Vigili del fuoco di San Vito , con autobotti e scale , che sono poi riusciti a speghere l’incendio che aveva intaccato il tetto. Da una prima verifica, le fiamme sono partite dalla canna fumaria collegata alla stufa al piano terra. La casa è stata dichiarata inagibile. I SOCCORSI

La donna inferma ha ricevut o le cure mediche dal personale del 118 che ha ravvisat o che le sue condizioni erano stabili e non era rimasta intossicata . L’anziana è stata portata nella casa di una delle figlie (a poche decine di metri). La famiglia di Truong è nota a Cordovado, dove vive da più di 30 anni. « Vorrei ringraziare di cuore da parte di noi figli - ha detto Anh Thu, una delle figlie di “Giada” - i vigili del fuoco , il personale dell’ambulanza , i carabinieri di Casarsa e Cordovado, la polizia locale di Cordovado, e soprattutto il signor Merola di Ambiente Servizi e tutti i vicini e i conoscenti che ci hanno dato un aiuto » . Merola ha colto l’occasione per ricordare che «La prontezza del mio intervento lo si deve anche alla formazione che ho ricevuto in Ambiente Servizi che da anni investe in tema di pronto intervento in caso di emergenza ».

