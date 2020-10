Ubriaco con l'auto ferma al casello dell'autostrada: nei guai un 24enne

Nella nottata dello scorso martedì 20 ottobre una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Pordenone, in servizio d’istituto sull’autostrada A/28, a seguito di segnalazione del Centro Operativo Autostradale (COA di Udine), è intervenuta al casello autostradale di Cordignano (Treviso), dove un veicolo aveva interrotto la marcia senza poi riprenderla.

Ubriaco in auto al casello

Il conducente, infatti, giunto in prossimità del dispositivo di erogazione del relativo biglietto ha arrestato la corsa e si è fermato con il motore e le luci accese. Il personale operante, ha raggiunto immediatamente il veicolo, accertando la presenza al suo interno di un uomo alla guida che si era addormentato.

Gli operatori dopo un’iniziale preoccupazione per un eventuale malore del conducente, hanno accertato subito, dopo aver invitato lo stesso a svegliarsi, che emanava un forte odore di alcool, ed è stato pertanto sottoposto ad esame alcolimetrico, con l’esito di 1,42 g/l superiore di circa 3 volte il limite consentito.

Al conducente, identificato per un 24enne extracomunitario è stata ritirata la patente e il ragazzo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Treviso per l’applicazione della pene previste che prevedono l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da 800 a 3200 euro, aumentata da un terzo alla meta perché il fatto è avvenuto in ore notturne.

