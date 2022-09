Cade dall'albero mentre pratica tree climbing: 31enne ferito

CORDENONS (PORDENONE) - Intervento di soccorso a Cordenons, intorno alle 19 di domenica 18 settembre, in area boschiva. Un uomo di 31 anni che stava facendo delle esercitazioni di tree climbing (potatura/arrampicata su albero) è caduto da una pianta da un'altezza di 4 metri riportando un trauma alla schiena. È stato trasportato all'ospedale di Pordenone in codice giallo, per tutte le cure e, vista la dinamica importante della caduta, per una valutazione di potenziali traumi tardivi. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.