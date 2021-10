Cordenons, Andrea Delle Vedove bissa il successo di 5 anni fa: è di nuovo sindaco con il 58,49%

CORDENONS - A Cordenons il sindaco leghista uscente Andrea Delle Vedove ha conquistato di nuovo il posto di primo cittadino con il 58,49% dei voti, appoggiato dal suo partito e da una coalizione di centrodestra. Il centrosinistra aveva schierato Paolo Peresson, sostenuto da Pd e da una civica, che si è fermato al 34,27%. In corsa c'era nche una “vecchia conoscenza” della politica locale: l’ex sindaco Franco Vampa con Cordenons Futura, chesi è arrestato al 3,24%. Mentre i 5 Stelle avevano puntato su Giampaolo Biason, ha raggiunto il 3,9%.

ANDREA DELLE VEDOVE



Sindaco uscente, Andrea Delle Vedove, 54 anni, sposato e con due figli. «In questo mandato – sottolinea – sono stati fatti investimenti importanti, che hanno fatto crescere molto questa città. Soprattutto nell’ultimo anno, complice l’emergenza Covid-19, abbiamo dispensato aiuti a chi ne aveva effettivamente bisogno: famiglie, commercianti, imprese, associazioni. Il programma per il prossimo quinquennio è già tracciato e passerà, per quanto riguarda la viabilità, attraverso la realizzazione di due opere strategiche: il ponte sul Meduna e il sovrappasso sul guado. Dal prossimo anno la volontà è quella di creare una pianificazione del territorio, mettendo Cordenons nella condizione di essere sempre più attrattiva per chi vuole investire».