di Alberto Comisso

CORDENONS - Corrispondenza ancora in ritardo. A distanza di un mese dall'incontro in Municipio tra il responsabile di Poste italiane del servizio comunicazioni per l'area Nordest e quello del recapito per il Friuli Occidentale con il sindaco Andrea Delle Vedove, nel corso del quale era stata affrontata la questione spinosa dei disagi patiti dai residenti, la situazione, a quanto pare, non è cambiata. I cittadini continuano non solo a denunciare ritardi nel recapito della corrispondenza, ma anche errori nelle consegne. È...