Parcheggi blu in piazza: l'idea torna a farsi strada

di Alberto Comisso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CORDENONS - Con la fine del mese prossimo l'amministrazione comincerà a ponderare alcune valutazioni sulla sosta dei veicoli in centro e sulla possibilità di rivedere la viabilità in via Mazzini, la strada che conduce a piazza Della Vittoria. Non c'è ancora nulla di concreto sul tavolo del sindaco Andrea Delle Vedove ma ci sono almeno due proposte: reintrodurre la sosta a pagamento nel cuore di Cordenons e ridurre la velocità in via Mazzini. Per quanto riguarda questa strada è stato inoltre...