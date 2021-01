​Un malore ha spento il sorriso di Elisabetta a 54 anni

CORDENONS - Malore fatale ha spento il sorriso di Elisabetta De Anna, 54 anni, impiegata molto conosciuta e stimata a Cordenons. Giovedì pomeriggio era andata a trovare a casa il fratello Luca, che abita a Porcia, quando all'improvviso ha perso i sensi e non si è più ripresa. In attesa dell'arrivo del personale del 118, intervenuto in tempi brevissimi, è stato proprio il fratello a praticarle le manovre di primo soccorso anche grazie al defibrillatore che si trova nei pressi della Friulovest Banca. Anche il personale sanitario ha tentato di salvarle la vita, ma dopo numerosi tentativi non è rimasto altro che constatarne il decesso. A provocare la morte di Elisabetta è stato un aneurisma cerebrale che, a sua volta, ha causato un'emorragia interna.

SPORTIVA E SALUTISTA

«Elisabetta racconta la sorella Chiara non ha avuto un problema di salute in tutta la sua vita. Di tutti noi, lo posso dire, era la più sana. Sempre attenta all'alimentazione e una grande sportiva. Mai una sigaretta, mai un eccesso. Mai una pastiglia per il mal di testa». Elisabetta De Anna viveva da sola a Pordenone e lavorava come impiegata in un'azienda di Gaiarine. Una donna molto determinata e semplice.



UNA DONNA SOLIDALE

Una persona umile e riservata, che prima di guardare se stessa guardava gli altri. «A volte la rimproveravo per questo si commuove Chiara ma Elisabetta era questa: lei c'era sempre per tutti. E per me era molto più di una sorella». Vivevano quasi in simbiosi. Il 24 dicembre, entrambe iscritte alla sezione Avis di Cordenons, si erano recate a donare il sangue. Nei momenti liberi le due sorelle andavano a correre insieme. «Elisabetta è il ricordo della sorella minore era molto attenta su tutto. Per essendo amante della buona cucina, non perdeva mai d'occhio la linea: ci teneva parecchio a mantenersi in forma». Giovedì pomeriggio il dramma. «Finito di lavorare racconta Chiara mi ha telefonato, come faceva sempre. Mi ha detto che era appena arrivata da nostro fratello Luca e che sarebbe stata un po' da lui. Nulla faceva presagire che, di lì a poco, sarebbe morta. Elisabetta - aggiunge - era un mix di simpatia, spirito e genialità. Era disponibile, buona e bella. Internamente ed esternamente. Era unica». Tanti i messaggi e le telefonate di cordoglio che la famiglia De Anna ha ricevuto nelle ultime ore: un segno tangibile di quanto Elisabetta fosse benvoluta. I funerali della 54enne saranno celebrati martedì mattina nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore. Domani sera, invece, è in programma il rosario. Elisabetta De Anna, oltre a Luca e Chiara, lascia l'altra sorella Barbara, e i genitori Gino e Rina.

Ultimo aggiornamento: 14:21

