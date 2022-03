Il supercollezionista Gino Argentin diventa cavaliere della Repubblica: «Ma nessuno vuole il mio museo»

CORDENONS - A 87 anni suonati, a Gino Argentin è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica. Una nomina gradita ma allo stesso tempo inattesa per il noto collezionista, che ha dedicato gran parte della sua vita a raccogliere documenti storici che, in qualche modo, potessero dare testimonianza degli accadimenti successi nella Destra Tagliamento. La sua fama supera i confini nazionali, peccato, però, che senza qualcuno di veramente interessato ad acquisire tutto quel materiale, magari con l’obiettivo di realizzare un museo, c’è il rischio che un patrimonio venga disperso. Attualmente si trova custodito nella soffitta della sua abitazione, in via San Giovanni, ma necessita di essere catalogato e soprattutto reso visibile a quanti sono interessati a conoscere la storia di Cordenons e non solo.



L’ONORIFICENZA



Intanto Argentin si consola con l’attribuzione dell’onorificenza che, con decreto del presidente della Repubblica del 27 dicembre scorso, gli è stata recapitata dal prefetto di Pordenone, Domenico Lione. «Ricevere un attestato del genere – sorride – fa un gran piacere, a maggior ragione se riconosce la passione, nel mio caso la storia, alla quale ho dedicato praticamente la mia vita. Si può essere Cavalieri in tanti modi, nel mio caso e per il motivo della nomina mi sento davvero onorato». A fare il nome di Argentin è stato un gruppo di amici, che ha pensato di regalare questa emozione all’87enne collezionista. «C’è di buono che sono ancora vivo. Se mi avessero dato un riconoscimento alla memoria – Argentin ci scherza sopra – sarebbe stato peggio. Sono in attesa di ricevere anche un altro premio, ma per ora preferisco non sbilanciarmi».



RACCOLTE E ILLUSIONI



In cinquanta anni Gino Argentin, con le sue raccolte inedite, ha permesso di diffondere la cultura e la storia delle nostre terre. «Le mie mostre - spiega - sono sempre molto incisive ma ho, ancor oggi, un grande rammarico che non mi dà capce: tutti sanno che alla mia età cederei volentieri quel patrimonio di cui sono in possesso, a patto, però, che venga realizzato un museo. Non il museo di Gino Argentin ma della storia, sia chiaro. Ebbene, nonostante promesse, annunci, raccolte firme e illusioni, a distanza di anni niente è stato ancora fatto. Sono sempre più convinto che i friulani abbiano tanti interessi ma non per la storia. Quando sono andato in Romagna, c’era la fila per entrare alle mie mostre. La gente del posto era orgogliosa e curiosa di capire la storia di un popolo, qui no. È già un qualcosa sentir dire, ogni tanto, che qualcuno va a vedere la mostra di Argentin. È difficile sentir dire qualcuno che va a vedere una mostra perché è interessato dalla storia che rappresenta». Il suo archivio conta milioni di documenti. «Se ci fosse una persona disposta a finanziarla – ammette Argentin – si potrebbe realizzare una mostra di rilevanza mondiale. Però mi chiedo: ne vale la pena, almeno qui? Lavori un anno intero, poi non arriva quasi nessuno a vederla». Il collezionista cordenonese dispone di un’infinita serie di documenti, che rappresentano in particolare la storia di Pordenone e Cordenons: dai cotonifici alle cartiere, dalle filande alla nascita della prima scuola di aviazione in Friuli. Per non parlare delle ceramiche Galvani: veri e propri pezzi da museo. «Senza memoria – constata Argentin – non c’è futuro. Ed è un vero peccato che dalla Zanussi, ai tempi un’industria mondiale, non si senta quasi più parlare. Invece restano internet e lo smartphone: ecco, quelle sono le passioni di oggi. Troppo poco però».