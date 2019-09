I mulini di secolare tradizione e quel dipinto di famiglia salvato per caso

di Alberto Comisso

CORDENONS (PORDENONE) - Unsalvato da un progressivoattraverso un restauro conservativo. A commissionare i lavori sono state Laura Pajer e Paola De Anna, che quasi per caso tre anni fa avevano scoperto di avere un legame con quel disegno. Tutto è partito dall'invito a visitare una mostra, a Roveredo, che l'associazione Ciavedal aveva promosso con l'obiettivo di portare alla luce testimonianze e immagini dei vecchi mulini. Alcuni pannelli descrivevano la vita attorno aie i rapporti con Roveredo, dove i Pajer di Cordenons vantano una tradizione secolare. È lì che Laura Pajer e Paola De Anna, osservando attentamente uno dei pannelli in esposizione hanno notato i loro cognomi impressi. A Cordenons, in via San Michele (di fronte all'ex macello comunale), esisteva un, dismesso nel 1930, che risale a un periodo a cavallo tra il 1400 e il 1500. L'ultimo mugnaio era stato Florindo Pajer, bisnonno di Laura. Dopo la dismissione, era stato convertito in centrale