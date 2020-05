Nel paese dei centenari fiori e video per altri dieci compleanni speciali

CORDENONS La terra dei centenari. Saranno ben 10 , a fine anno, i cordenonesi che avranno raggiunto l’invidiabile traguardo delle 100 primavere. Due – Maria De Marchi e Lina Colledani – hanno festeggiato nei giorni scorsi, mentre Eufemia Giusti lo farà domani. A lei, che è ospite della casa di riposo Arcobaleno , il sindaco Andrea Delle Vedove farà pervenire un mazzo di fiori, un lettera e un video personalizzato.



«L’importanza di questa ricorrenza - sostiene il sindaco - è fondamentale per la storia di Cordenons, oltre a essere un buon esempio di vivibilità del territorio. L’amministrazione comunale, con il sostegno alle tante iniziative che le associazioni mettono in campo, continua a offrire interessi nuovi agli anziani , che riscoprono così una seconda giovinezza. Un grande merito in proposito va dato sicuramente all’Utea: l’università della Terza età del presidente Celso Ongaro sta facendo registrare, ancora una volta, un numero di adesioni senza precedenti. Non dimentichiamo poi le numerose attività riabilitative e di sostegno, sempre per i nostri anziani».



Tra queste, per chi ha compiuto i 65 anni, figura la Carta argento: nel giro di qualche mese i fruitori sono passati da 700 a 1000. Delle Vedove , spulcian d o tra i vari dati, ricorda poi che secondo l'Istat sono quasi 15 mila gli anziani "da secolo" residenti in Italia , nell'84% dei casi donne. «Tra i centenari - sostiene - ben 1 112 avevano raggiunto e superato quota 105 il p rimo gennaio 2020 ». Il sindaco, forte del fatto che quest'anno a Cordenons i centenari saranno 10, segnala che negli ultimi due lustri, a livello nazionale, «i centenari sono passati da 11 mila ad oltre 14 mila. Quelli di 105 anni e oltre sono più che raddoppiati, da 472 a 1 112, con un incremento del 136%. La maggior parte di loro vive al Nord » .